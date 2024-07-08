Дмитро Кулеба розповів, чого Україна очікує від саміту НАТО у Вашингтоні

Україна очікує від саміту НАТО посилення ППО і кроку до членства в Альянсі, - глава МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна очікує, що ухвалені на майбутньому Вашингтонському саміті НАТО рішення істотно посилять українську обороноздатність і зроблять істотний крок до членства в Альянсі

"Наше очікування від саміту, що комплекс рішень, які там будуть ухвалені, означатимуть дві речі: суттєве посилення нашої обороноздатності, особливо у сфері ППО, і суттєвий крок до членства у НАТО. На цьому поки зупинюся", – сказав Кулеба в Києві на спільній пресконференції з новим міністром закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкампом.

Як відомо, саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.

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