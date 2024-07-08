Чи потрібно повідомляти ПФУ про працевлаштування пенсіонера

Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ.

В Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області розповіли, чи потрібно повідомляти про працевлаштування пенсіонера.

Там зазначили, що у разі працевлаштування або звільнення з роботи пенсіонер протягом 10 днів має повідомити про цей факт органи Пенсійного фонду. Відповідна вимога міститься у ч.2 ст.16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ.

Після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери набувають право на надбавки та підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих осіб. Приміром, непрацюючим пенсіонерам проводиться перерахунок пенсії у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму.

«Звертаємо увагу пенсіонерів, які проходили реєстрацію підприємницької діяльності, але з різних причин не займалися нею. Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважаєтеся працюючим пенсіонером», – зазначили у ПФУ.

Як повідомити ПФУ про зміну статусу «працюючий» чи «непрацюючий»

Про дату працевлаштування, звільнення або припинення реєстрації підприємницької діяльності пенсіонери повідомляють органи ПФУ виключно шляхом подання заяви та документів, що засвідчують відповідні відомості (наказу або розпорядження про прийняття/звільнення з роботи, трудової книжки із записом про працевлаштування/звільнення, цивільно-правового договору тощо).

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