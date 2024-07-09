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В Евросоюзе 10 июля обсудят самодеятельную «мирную миссию» премьера Венгрии Виктора Орбана

16:00, 9 июля 2024
Послы ЕС соберутся для обсуждения действий венгерского правительства в начале председательства Венгрии в Совете ЕС.
В Евросоюзе 10 июля обсудят самодеятельную «мирную миссию» премьера Венгрии Виктора Орбана
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Послы 27 стран Европейского Союза 10 июля соберутся в Брюсселе для обсуждения поведения и действий Венгрии, особенно проявившихся после начала ее председательства в Совете ЕС. Об этом сообщает «Голос Америки».

Указывается, что соответствующее совещание должно состояться по инициативе Польши после того, как венгерский премьер Виктор Орбан сразу после начала председательства в Совете ЕС совершил визиты в рф и Китай.

Сам Орбан признался, что держал в тайне от союзников свое турне, которое началось с поездки в Киев 2 июля – на второй день после официального начала венгерского председательства в ЕС.

Венгерский премьер дал противоречивые объяснения своей роли, признавая с одной стороны, что он не был уполномочен ЕС на переговоры и подчеркивая, что действовал как суверенный руководитель своего государства.

Но в то же время Орбан подчеркнул, что его деятельность связана с председательством Венгрии в ЕС и говорит о попытке влиять на европейскую политику и изменить курс, определенный большинством стран Евросоюза.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Борель в день пребывания венгерского премьер-министра в Москве обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что этот визит проходил «исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и рф».

«Премьер-министр Орбан не получал ни одного мандата от Совета ЕС на посещение Москвы. Позиция ЕС относительно захватнической войны России против Украины отражена во многих выводах Европейского Совета. Такая позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр Венгрии не представляет ЕС ни в какой форме», - подчеркнуто в заявлении.

Ранее Президент Зеленский объяснил, почему Орбан не может быть посредником между Украиной и РФ.

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