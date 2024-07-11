Трамп и Орбан планируют встретиться во Флориде после саммита НАТО - СМИ

По завершении саммита НАТО глава Венгрии посетит имение Трампа.

Источник фото: globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Этот визит состоится меньше, чем через неделю после разговора с путиным в москве. Об этом по информации источников пишет «Bloomberg».

«Этот визит, вероятно, усилит опасения, что венгерский лидер работает посредником между путиным и Трампом», - отмечают в издании.

После завершения саммита НАТО в Вашингтоне Орбан отправится к Трампу на курорт Мар-а-Лаго.

По словам окружения Трампа, вероятный кандидат от Республиканской партии не просил премьера Венгрии заложить основу какого-то мирного соглашения, а встреча будет носить неформальный характер.

В прошлый раз они виделись в марте, когда Трамп устроил Орбану экскурсию по своей резиденции и роскошный ужин, а также встречу со своими советниками.

Президент США Джо Байден тогда заявил, что Орбан «не считает, что демократия работает» и «ищет диктатуры».

Напомним, что послы 27 стран Европейского Союза в Брюсселе должны были собраться для обсуждения поведения и действий Венгрии, которые особенно проявились после начала ее председательства в Совете ЕС.

Также Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Орбан не может быть посредником между Украиной и рф.

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