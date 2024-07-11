В Украине появится старший представитель НАТО, которого назначил генсек Йенс Столтенберг

В администрации США объяснили, чем будет заниматься представитель НАТО в Киеве.

Источник фото: AP Photo/Matt Rourke

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил высокопоставленного представителя Альянса в Украине.

Об этом говорится в итоговом коммюнике Вашингтонского саммита НАТО.

Высокий представитель НАТО в Киеве будет поддерживать усилия Украины по реформированию оборонной сферы до того, как она сможет присоединиться к Альянсу. Об этом сказал директор по вопросам Европы в Совете по национальной безопасности США Майкл Карпентер в кулуарах саммита НАТО, пишет «Укринформ».

«Мы считаем, что Украина уже многого добилась благодаря помощи НАТО в сфере безопасности и тренировок – это важный военный компонент поддержки Украины», – сказал он.

По словам Карпентера, новое командование, создаваемое в Висбадене, Германия будет поддерживать Украину в вопросах тренировки, оснащения, логистики, а также координации соответствующих финансовых обязательств.

«Существует также политический компонент, который состоит в том, что в Киеве будет работать высокопоставленный гражданский представитель НАТО, который будет поддерживать украинские усилия по оборонной реформе, пока Украина не сможет присоединиться к Альянсу, – отметил он. – Таким образом, мы предоставляем Украине мост к членству в Альянсе. И я думаю, что украинцы это оценят».

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