У НАТО заявили про «незворотність шляху» України до членства в Альянсі – декларація саміту

У НАТО зможуть надати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли країни-члени погодяться, а умови будуть виконані.

Джерело фото: NATO

Глави держав і урядів країн-членів НАТО заявляють про незворотність шляху України до членства в НАТО, а запрошення буде надіслано тоді, коли союзники погодяться і будуть виконані необхідні умови.

Відповідна позиція союзників прописана в декларації, затвердженій за підсумками роботи першого дня саміту НАТО 10 липня у Вашингтоні.

«У той час як Україна продовжує життєво важливі зусилля, ми надалі підтримуватимемо її на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством в НАТО», - зазначається в документі.

При цьому вказується, що Україна має обирати сама, без зовнішнього втручання, як забезпечувати власну безпеку.

«Майбутнє України – в НАТО. Україна стає все більш сумісною та політично інтегрованою з Альянсом», - акцентується в декларації.

Країни НАТО вітають конкретний прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту у необхідних демократичних, економічних і безпекових реформах.

«Ми ще раз підтверджуємо, що зможемо надати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли країни-члени погодяться, а умови будуть виконані», - зазначається в документі.

У декларації сказано, що рішення саміту НАТО, а також засідання Ради Україна – НАТО, яке має відбутися в 11 липня, у поєднанні з поточними зусиллями членів Альянсу, «є мостом до членства України в НАТО».

Як заявили члени Альянсу, вони продовжать підтримувати прогрес України в плані оперативної сумісності, а також у запровадженні реформ у сфері демократії та сектору безпеки.

У Декларації також зазначається про рішення заснувати місію НАТО з підтримки та допомоги Україні у сфері безпеки (NSATU) «для координації передачі військового обладнання в Україну та навчання членами Альянсу та партнерами». Крім того, висловлюється підтримка створенню Спільного центру аналізу, підготовки та навчання НАТО-Україна (JATEC). У документі також вітається рішення генерального секретаря призначити високопоставленого представника НАТО в Україні.

З документом можна ознайомитися нижче:

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