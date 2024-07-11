В НАТО заявили о «необратимости пути» Украины к членству в Альянсе – декларация саммита

В НАТО могут предоставить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда страны-члены согласятся, а условия будут выполнены.

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Главы государств и правительств стран-членов НАТО заявляют о необратимости пути Украины к членству в НАТО, а приглашение будет направлено тогда, когда союзники согласятся и будут выполнены необходимые условия.

Соответствующая позиция союзников прописана в декларации, утвержденной по итогам первого дня саммита НАТО 10 июля в Вашингтоне.

«В то время как Украина продолжает жизненно важные усилия, мы дальше будем поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включительно с членством в НАТО», - отмечается в документе.

При этом указывается, что Украина должна выбирать сама, без внешнего вмешательства, как обеспечивать собственную безопасность.

«Будущее Украины – в НАТО. Украина становится все более совместимой и политически интегрированной с Альянсом», - акцентируется в декларации.

Страны НАТО приветствуют конкретный прогресс, которого Украина достигла после Вильнюсского саммита в необходимых демократических, экономических и реформах безопасности.

«Мы еще раз подтверждаем, что сможем предоставить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда страны-члены согласятся, а условия будут выполнены», - отмечается в документе.

В декларации говорится, что решение саммита НАТО, а также заседание Совета Украина-НАТО, которое должно состояться в 11 июля, в сочетании с текущими усилиями членов Альянса, «является мостом к членству Украины в НАТО».

Как заявили члены Альянса, они продолжат поддерживать прогресс Украины в плане оперативной совместимости, а также внедрение реформ в сфере демократии и сектора безопасности.

В Декларации также говорится о решении учредить миссию НАТО по поддержке и помощи Украине в области безопасности (NSATU) «для координации передачи военного оборудования в Украину и обучения членами Альянса и партнерами». Кроме того, поддерживается создание Совместного центра анализа, подготовки и обучения НАТО-Украина (JATEC). В документе также приветствуется решение генерального секретаря назначить высокопоставленного представителя НАТО в Украине.

С документом можно ознакомиться ниже:

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