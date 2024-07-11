Англия вырвала победу у Нидерландов и вышла в финал Евро-2024

Таким образом, Испания получила соперника по финалу.

Источник фото: Associated Press

В Евро-2024 определился второй участник решающего поединка. На стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде национальная команда Англии одержала волевую победу над сборной Нидерландов - 2:1. Таким образом Испания, которая днем ​​ранее в Мюнхене одержала победу над сборной Франции (2:1), получила соперника по финалу.

В финале Евро-2024 англичане сойдутся с испанцами в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине (22.00).

Напомним, УАФ определила судьбу Сергея Реброва после Евро-2024: продолжит ли он тренировать сборную Украины.

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