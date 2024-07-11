Англія вирвала перемогу в Нідерландів і вийшла у фінал Євро-2024

Таким чином Іспанія отримала суперника по фіналу.

Джерело фото: Associated Press

У Євро-2024 визначився другий учасник вирішального поєдинку. На стадіоні «Сігнал Ідуна Парк» у Дортмунді національна команда Англії здобула вольову перемогу над збірною Нідерландів - 2:1. Таким чином Іспанія, яка днем раніше у Мюнхені здобула перемогу над збірною Франції (2:1), отримала суперника по фіналу

У фіналі Євро-2024 англійці зійдуться з іспанцями у неділю, 14 липня, на Олімпійському стадіоні у Берліні (22.00).

Нагадаємо, УАФ визначила долю Сергія Реброва після Євро-2024: чи продовжить він тренувати збірну України.

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