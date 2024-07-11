Колишніх держслужбовців з Мелітополя заочно засудили за державну зраду

Їх заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

Чотирьох колишніх держслужбовців з Мелітополя визнано винними державній зраді, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Їх заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

У травні 2022 року засуджені добровільно вони пішли на співпрацю з ворогом. Вони влаштувалися працювати до незаконного правоохоронного органу, створеного окупаційною владою.

Засуджені перебувають у розшуку. Строк відбуття покарання буде рахуватися після фактичного їх затримання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.