Бывших госслужащих из Мелитополя заочно осудили за государственную измену

Они заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества.

Четыре бывших госслужащих из Мелитополя признаны виновными государственной измене, сообщает Офис Генпрокурора.

Они заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего надлежащего имущества.

В мае 2022 года осужденные добровольно пошли на сотрудничество с врагом. Они устроились работать в незаконный правоохранительный орган, созданный оккупационными властями.

Осужденные находятся в розыске. Срок отбывания наказания будет считаться после фактического задержания.

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