Земельные сделки: прокуратура вернула Харькову участки стоимостью 60 млн грн

Как выяснилось, землей в Харькове завладели незаконно.

Харькову вернули земельные участки, незаконно выбытые по «кооперативной схеме». Их стоимость составляет более 60 млн грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что Харьковский городской совет предоставил в собственность жилищно-строительному кооперативу земельные участки для строительства и последующей эксплуатации жилой застройки по Харьковскому шоссе неподалеку от лагеря «Лесная сказка».

При этом указанный ЖСК был обслуживающим кооперативом, его фактическая цель и порядок создания, организация и деятельность не отвечали требованиям законодательства к жилищно-строительному кооперативу.

Кроме того, какой-либо застройки на земельных участках ЖСК не осуществил, отчуждая их харьковчанину, который в дальнейшем разделил их.

Окружной прокуратурой в Дзержинский районный суд г. Харькова подано исковое заявление о истребовании 66 земельных участков общей площадью 11 га и стоимостью более 60 млн грн, которые в настоящее время не застроены и никому не отчуждены. Суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска.

Указанное решение обжаловано прокурором в апелляционном порядке.

Постановлением Харьковского апелляционного суда от 4 июля исковые требования окружной прокуратуры удовлетворено, принято истребовать указанные земельные участки в пользу Харьковского городского территориального общества в лице Харьковского городского совета.

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