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УАФ определила судьбу Сергея Реброва после Евро-2024: продолжит ли он тренировать сборную Украины

21:33, 10 июля 2024
УАФ выразила полное доверие Сергею Реброву.
УАФ определила судьбу Сергея Реброва после Евро-2024: продолжит ли он тренировать сборную Украины
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Украинская ассоциация футбола провела заседание Исполнительного комитета, где рассмотрела итоги выступления сборной Украины на чемпионате Европы.

После обсуждения выступлений национальной сборной по предложению президента УАФ Андрея Шевченко Сергею Реброву и его тренерскому штабу была выражена полная поддержка. Это предложение поддержали все члены исполкома, сообщает УАФ.

"УАФ создала все условия для качественной подготовки национальной команды к Евро-2024. Но следует упомянуть, что Сергей Ребров возглавил сборную уже после начала отборочного цикла. И это мы также принимали во внимание, оценивая работу тренерского штаба. В целом Исполком УАФ поддержал направление развития национальной сборной и выразил полное доверие и поддержку тренерскому штабу Сергея Реброва", - сказал Андрей Шевченко.

В свою очередь Сергей Ребров поблагодарил за доверие и подчеркнул, что верит в потенциал команды.

Также члены Исполнительного комитета отметили, что сборная попала на чемпионат Европы, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, но на самом чемпионате "не оправдала надежд".

"Основной причиной стал провальный первый матч, в котором мы уступили сборной Румынии. К сожалению, в следующих матчах исправить ситуацию не удалось, хотя команда Сергея Реброва и смогла набрать четыре очка - это самый большой результат за все время выступлений сборной Украины в финальных турнирах Евро". , - отметили в УАФ.

Напомним, что сборная Украины сыграла вничью с Бельгией и покинула Евро-2024.

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