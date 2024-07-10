УАФ определила судьбу Сергея Реброва после Евро-2024: продолжит ли он тренировать сборную Украины

УАФ выразила полное доверие Сергею Реброву.

Украинская ассоциация футбола провела заседание Исполнительного комитета, где рассмотрела итоги выступления сборной Украины на чемпионате Европы.

После обсуждения выступлений национальной сборной по предложению президента УАФ Андрея Шевченко Сергею Реброву и его тренерскому штабу была выражена полная поддержка. Это предложение поддержали все члены исполкома, сообщает УАФ.

"УАФ создала все условия для качественной подготовки национальной команды к Евро-2024. Но следует упомянуть, что Сергей Ребров возглавил сборную уже после начала отборочного цикла. И это мы также принимали во внимание, оценивая работу тренерского штаба. В целом Исполком УАФ поддержал направление развития национальной сборной и выразил полное доверие и поддержку тренерскому штабу Сергея Реброва", - сказал Андрей Шевченко.

В свою очередь Сергей Ребров поблагодарил за доверие и подчеркнул, что верит в потенциал команды.

Также члены Исполнительного комитета отметили, что сборная попала на чемпионат Европы, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, но на самом чемпионате "не оправдала надежд".

"Основной причиной стал провальный первый матч, в котором мы уступили сборной Румынии. К сожалению, в следующих матчах исправить ситуацию не удалось, хотя команда Сергея Реброва и смогла набрать четыре очка - это самый большой результат за все время выступлений сборной Украины в финальных турнирах Евро". , - отметили в УАФ.

Напомним, что сборная Украины сыграла вничью с Бельгией и покинула Евро-2024.

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