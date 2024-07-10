Повышенный акциз на топливо обойдется аграриям в 14 млрд грн дополнительных расходов, — аграрный комитет Рады

Аграрии отмечают, что увеличение налогообложения к 2028 году приведет к дополнительным расходам для товаропроизводителей в размере более 13 млрд грн ежегодно.

Украинские фермеры выражают серьезную обеспокоенность ростом акцизов на топливо и его потенциальным влиянием на затраты на производство сельскохозяйственной продукции, сообщают в Комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

Верховная Рада рассматривает законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу №11256-2.

По расчетам экспертов в результате такого роста топливного акциза в течение 2025 года аграрии выплатят дополнительные 5,5 миллиарда гривен, а начиная с 2028 года – дополнительные 14 миллиарда гривен.

Документом закладывается поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года. На конечном этапе акциз на бензин будет составлять 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо – 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ – 70 евро за 1000 л.

В Комитет уже обратились профильные аграрные организации и ассоциации, отмечающие, что следствием повышения размера акцизных ставок на топливо к 2028 году приведет к дополнительным расходам для товаропроизводителей в размере более 13 млрд грн ежегодно.

Поскольку в структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции горючее занимает до 10%, себестоимость производства и реализация уже продукции только путем «топливного» фактора может возрасти на несколько процентов.

"Мы понимаем, что средства сейчас нужны для обороны, но требуем, чтобы после окончания войны ставка акциза не превышала 50%. Это поможет бизнесу и товаропроизводителям лучше планировать свою деятельность", - сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Он подчеркнул, что аграрии, работающие в условиях третьего года войны и понесшие значительные убытки, особенно в зерновой группе, не смогут выдержать такое повышение затрат. Поэтому важно принять поправки к законопроекту №11256-2, которые обеспечат уменьшение акциза для аграрного бизнеса по окончании войны.

Напомним, что Комитет Рады одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на горючее №11256-2.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала повышение цен на топливо.

Целью проекта является «приведение законодательства Украины к нормам законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации с целью установления на уровне национального законодательства идентичных ставок акцизного налога, предусмотренных Директивой № 2003/96/ЕС».

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