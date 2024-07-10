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Підвищений акциз на пальне коштуватиме аграріям 14 млрд грн додаткових витрат, — аграрний комітет Ради

20:28, 10 липня 2024
Аграрії зазначають, що збільшення оподаткування до 2028 року призведе до додаткових витрат для товаровиробників у розмірі понад 13 млрд грн щороку
Підвищений акциз на пальне коштуватиме аграріям 14 млрд грн додаткових витрат, — аграрний комітет Ради
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Українські фермери виражають серйозне занепокоєння через зростання акцизів на паливо і його потенційний вплив на витрати на виробництво сільськогосподарської продукції, повідомляють у Комітеті з питань аграрної та земельної політики. 

Верховна Рада розглядає законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку №11256-2.

За розрахунками експертів внаслідок такого зростання паливного акцизу протягом 2025 року аграрії сплатять додаткових 5,5 мільярда гривень, а починаючи з 2028 року – додаткових 14 мільярда гривень. 

Документом закладається поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року. На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне – 330 євро за 1000 л, на скраплений газ – 70 євро за 1000 л.

До Комітету вже звернулись профільні аграрні організації та асоціації, які зазначають, що наслідком підвищення розміру акцизних ставок на пальне до 2028 року призведе до додаткових витрат для товаровиробників у розмірі понад 13 млрд грн щороку.

Оскільки в структурі собівартості сільськогосподарської продукції пальне займає до 10%, собівартість виробництва і реалізація вже цьогорічної продукції тільки шляхом «паливного» фактору може зрости на декілька відсотків. 

"Ми розуміємо, що кошти зараз потрібні для оборони, але вимагаємо, щоб після закінчення війни ставка акцизу не перевищувала 50%. Це допоможе бізнесу та товаровиробникам краще планувати свою діяльність", — сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Він підкреслив, що аграрії, які працюють в умовах третього року війни та зазнали значних збитків, особливо у зерновій групі, не зможуть витримати таке підвищення витрат. Тому важливо прийняти правки до законопроєкту №11256-2, які забезпечать зменшення акцизу для аграрного бізнесу після закінчення війни.

Нагадаємо, що Комітет Ради схвалив до другого читання законопроект про підвищення акцизів на пальне №11256-2. 

Як писала «Судово-юридична газета»Верховна Рада підтримала підвищення цін на пальне.

Метою проекту є «приведення законодавства України до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію, з метою встановлення на рівні національного законодавства ідентичних ставок акцизного податку, передбачених Директивою № 2003/96/ЄС»

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