Верховна Рада підтримала підвищення цін на пальне

Депутати проголосували в першому читанні за законопроект про підвищення акцизу на пальне.

Народні депутати підтримала в першому читанні законопроект про підвищення вартості пального. А саме законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку 11256-2, який був зареєстрований в парламенті 29 травня 2024 року.

У проекті шляхом внесення змін до пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 ПК запропоновано встановити на основні види пального такі ставки акцизного податку:

на бензини – 359 євро за 1000 л,

на газойлі (дизельне пальне) – 330 євро за 1000 л,

на скраплений газ – 70 євро за 1000 літрів.

Водночас, новим п. 48 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК встановлено графік щорічного збільшення таких ставок, який включатиме такі етапи: з 1 липня по 31 грудня 2024 року (включно); з 1 січня по 31 грудня 2025 року (включно); з 1 січня по 31 грудня 2026 року (включно); з 1 січня по 31 грудня 2027 року (включно); з 1 січня 2028 року.

Метою проекту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, є «приведення законодавства України до норм законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію, з метою встановлення на рівні національного законодавства ідентичних ставок акцизного податку, передбачених Директивою № 2003/96/ЄС»

Також у змінах до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 ПКУ для проміжних продуктів збільшено розмір ставки акцизного податку з 8,42 до 12,23 гривні за 1 літр (на 3,81 гривні), тобто на рівні розміру чинної ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані). Передбачено, що зазначена норма набирає чинності з першого числа третього місяця, наступного за днем набрання чинності цим законом, враховуючи терміни для замовлення та виготовлення марок акцизного податку для маркування цих алкогольних напоїв.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 червня проголосувала у першому читанні законопроект 11090 про підвищення акцизного податку і, відповідно, цін на тютюнові вироби.

Він передбачає, що акцизний податок на цигарки привʼязують до євро, а не гривні. У 2025-му році акциз зросте на 23%, а потім 2016-2028 буде по +5%.

Автор: Наталя Мамченко

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