У Мексиці застрелили мера міста Котіха через добу після виборів

Нападник випустив у Йоланду Санчес щонайменше 20 куль.

У Мексиці, через добу після завершення виборів, було вбито Йоланду Санчес Фігероа, мера міста Котіха. Про це повідомляє El Financiero.

За попередньою інформацією, нападник випустив у Санчес щонайменше 20 куль. Раніше вона отримувала погрози від картелю Jalisco Nueva Generación, який діє в західному регіоні Мічоакан.

Вбивство Йоланди Санчес сталося через 24 години після виборів 2 червня. Прокуратура Мічоакана почала розслідування для визначення винних.

Раніше під час політичного мітингу був застрелений кандидат у мери Хорхе Уерта Кабрера. І він став 37-им учасником виборів, убитим цього виборчого сезону.

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