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У Мексиці під час політичного мітингу застрелили кандидата в мери

15:33, 1 червня 2024
Хорхе Уерта Кабрера застрелили в Ізукар-де-Матаморос напередодні виборів 2 червня.
У Мексиці під час політичного мітингу застрелили кандидата в мери
Джерело фото: ukrinform
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У Мексиці під час політичного мітингу був застрелений кандидат у мери Хорхе Уерта Кабрера. За даними консалтингової компанії Integralia, це вже 37-й учасник виборів, убитий цього виборчого сезону. Про це повідомляє Al Jazeera.

Згідно з даними прокуратури, Кабрера був застрелений у п’ятницю в місті Ізукар-де-Матаморос, де він балотувався на посаду мера. Під час нападу також постраждали його дружина та один із колег.

Компанія Integralia повідомляє, що кількість убитих кандидатів під час виборів 2024 року досягла 37, що перевищує кількість убитих під час проміжних виборів 2021 року, коли було вбито 36 кандидатів. Однак федеральний уряд станом на вівторок нарахував 22 убитих кандидатів. З того часу зафіксовано ще три смерті, повідомляє AFP.

Згідно з даними Integralia, протягом поточного виборчого сезону було здійснено 828 нападів на кандидатів, у порівнянні з 749 на початку тижня.

Агітація перед недільними виборами, на яких мають бути обрані новий президент, федеральні законодавці, губернатори штатів і тисячі місцевих чиновників, супроводжується хвилею нападів на кандидатів, яка посилилася минулого тижня. Передвиборчий період завершився у середу, і близько 100 мільйонів мексиканців із 129-мільйонного населення мають право проголосувати.

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