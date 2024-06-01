З 18 до опівночі вся Україна буде без світла – Укренерго

Через масовану ракетну атаку по всій Україні введуть графіки відключень світла.

Згідно з інформацією від Укренерго, у суботу, 1 червня, знову застосовуватимуться стабілізаційні відключення світла. Графіки відключень діятимуть по всій Україні з 18:00 до 24:00.

«Сьогодні термін діїї лімітів на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено. Обмеження будуть діяти по всій Україні з 18:00 до 24:00.

Зазначається, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Як ми раніше писали, причиною змін у графіках відключення світла стали російські обстріли.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.