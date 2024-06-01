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Зеленський прибув до Сінгапуру для участі в безпековій конференції «Діалог Шангрі-Ла»

14:22, 1 червня 2024
Зеленський обговорюватиме теми безпеки на зустрічах з лідерами.
Зеленський прибув до Сінгапуру для участі в безпековій конференції «Діалог Шангрі-Ла»
Джерело фото: Telegram / Володимир Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапуру для участі в конференції «Діалог Шангрі-Ла» та проведення низки зустрічей.

«Прибув до Сінгапура для участі в конференції «Діалог Шангрі-Ла» - ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні», - написав Зеленський у Telegram.

Президент зазначив, що глобальна безпека неможлива, коли росія порушує визнані кордони, міжнародне право і Статут ООН, шантажує світ голодом, темрявою та ядерною зброєю.

«Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону», - наголосив він.

Крім виступу на конференції, Зеленський проведе низку зустрічей у Сінгапурі, зокрема з президентом Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом, прем’єр-міністром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою, міністром оборони США Ллойдом Остіном та сінгапурськими інвесторами.

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