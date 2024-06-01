Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла»

Зеленский будет обсуждать темы безопасности на встречах с лидерами.

Источник фото: Telegram / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции «Диалог Шангри-Ла» и проведения ряда встреч.

«Прибыл в Сингапур для участия в конференции «Диалог Шангри-Ла» - ключевой площадке для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - написал Зеленский в Telegram.

Президент отметил, что глобальная безопасность невозможна, когда Россия нарушает признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует мир голодом, тьмой и ядерным оружием.

«Восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности - это задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона», - подчеркнул он.

Кроме выступления на конференции, Зеленский проведет ряд встреч в Сингапуре, в частности с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом, премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой, министром обороны США Ллойдом Остином и сингапурскими инвесторами.

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