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Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла»

14:22, 1 июня 2024
Зеленский будет обсуждать темы безопасности на встречах с лидерами.
Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла»
Источник фото: Telegram / Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции «Диалог Шангри-Ла» и проведения ряда встреч.

«Прибыл в Сингапур для участия в конференции «Диалог Шангри-Ла» - ключевой площадке для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - написал Зеленский в Telegram.

Президент отметил, что глобальная безопасность невозможна, когда Россия нарушает признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует мир голодом, тьмой и ядерным оружием.

«Восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности - это задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона», - подчеркнул он.

Кроме выступления на конференции, Зеленский проведет ряд встреч в Сингапуре, в частности с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом, премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой, министром обороны США Ллойдом Остином и сингапурскими инвесторами.

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