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В Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией: что говорят в ТЦК

14:01, 1 июня 2024
В ТЦК заявили, что граждане с диагнозом «олигофрения легкие степени» действительно могут быть признаны годными к военной службе в тыловых частях обеспечения.
В Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией: что говорят в ТЦК
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В СМИ сообщили о том, что в Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией и пороками сердца. Его якобы задержали и доставили в ТЦК. Одесский областной территориальный центр комплектации и социальной поддержки дал разъяснения по поводу ситуации.

Там заявили, что в данном конкретном случае действия военнослужащих были в пределах правового поля, а сама процедура проведения медицинского осмотра отвечала установленным требованиям.

Также в ТЦК отметили, что граждане с диагнозом "олигофрения легких степеней" действительно могут быть признаны пригодными к военной службе в тыловых частях обеспечения. Это подтверждается действующими нормативными актами, в частности, соответствующим приказом Министерства обороны.

"В этом случае важно учесть, что никакие медицинские документы, подтверждающие диагноз парня, не были предоставлены ни представителям Киевского РТЦК и СП города Одесса, ни членам военно-врачебной комиссии", - подчеркнули в областном ТЦК.

Как стало известно, парень прошел военно-врачебную комиссию согласно установленному порядку и был определен пригодным к прохождению службы.

На видео, которое распространяется в сети, говорят, что комиссию якобы прошли через 30 минут.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные должны уточнить свои учетные данные, после чего в военном билете проставят специальный штрих-код.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что от ТЦК поступили официальные разъяснения, в которых сказано, что если человек снят с военного учета по состоянию здоровья и имеет статус непригодного к военной службе, то данные ему обновлять не нужно. И, соответственно, не нужен штрих-код в военном билете.

Пригодных к военной службе в зависимости от степени функциональности разделят на четыре категории.

«Судебно-юридическая газета» также писала, будет ли сахарный диабет или ожирение основанием для признания непригодным.

Кроме того, мы писали, что лица, у которых есть нарушения зрения и слепота Н53-Н54 (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.п.) будут разделены на категории.

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