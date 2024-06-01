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В Одесі мобілізували чоловіка з олігофренією: що кажуть у ТЦК

14:04, 1 червня 2024
У ТЦК заявили, що громадяни з діагнозом «олігофренія легкі ступені» дійсно можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення.
В Одесі мобілізували чоловіка з олігофренією: що кажуть у ТЦК
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У ЗМІ повідомили про те, що в Одесі мобілізували чоловіка з олігофренією та вадами серця. Його нібито затримали та доставили до ТЦК. Одеський обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки надав роз’яснення щодо ситуації, яка виникла.

Там заявили, що у цьому конкретному випадку дії військовослужбовців були в межах правового поля, а сама процедура проведення медичного огляду відповідала встановленим вимогам.

Також у ТЦК зазначили, що громадяни з діагнозом "олігофренія легкі ступені" дійсно можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення. Це підтверджується чинними нормативними актами, зокрема відповідним наказом Міністерства оборони.

"В цьому випадку важливо врахувати, що жодних медичних документів, які підтверджують діагноз хлопця, не було надано ані представникам Київського РТЦК та СП міста Одеса, ані членам військово-лікарської комісії", - наголосили в обласному ТЦК.

Як стало відомо, хлопець пройшов військово-лікарську комісію згідно з установленим порядком і був визначений придатним до проходження служби. 

На відео, яке розповсюджується в мережі, кажуть, що комісію нібито пройшли за 30 хвилин.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», згідно з новим законом про мобілізацію, всі військовозобов'язані повинні уточнити свої облікові дані, після чого у військовому квитку проставлять спеціальний штрих-код.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін  повідомив, що від ТЦК надійшли офіційні роз'яснення, у яких сказано, що якщо людина знята з військового обліку за станом здоров'я і має статус непридатної до військової служби, то дані їй оновлювати не треба. І, відповідно, не потрібен штрих-код у військовому квитку.

Придатних до військової служби залежно від ступеня функціональності розділять на чотири категорії. 

«Судово-юридична газета» також писала, чи буде цукровий діабет чи ожиріння підставою для визнання непридатним.

Крім того, ми писали, що особи, у яких є розлади зору та сліпота Н53-Н54 (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо) будуть розділені на категорії.

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