На Львівщині врятували під час пожежі 30 000 курчат

Рятувальники ліквідували вогонь і зберегли господарську будівлю.

Джерело фото: ДСНС

У суботу о 02:40 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Переволочна Золочівського району Львівської області. Пожежа виникла в цегляній котельні, прибудованій до господарської будівлі для вирощування курей, і швидко поширилася на цю будівлю, повідомляє ДСНС.

О 05:18 пожежу було локалізовано, а о 07:07 – повністю ліквідовано. Вогонь знищив дах котельні на площі 72 кв. м, твердопаливний котел, а також дах і утеплювач господарської будівлі для вирощування курей на площі 400 кв. м. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати 30 000 курчат та саму господарську будівлю.

Для гасіння пожежі було залучено 17 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки.

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