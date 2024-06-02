На Львовщине спасли во время пожара 30 000 цыплят

Спасатели ликвидировали огонь и сохранили хозяйственную постройку.

Источник фото: ГСЧС

В субботу в 02:40 спасатели получили сообщение о пожаре в селе Переволочная Золочевского района Львовской области. Пожар возник в кирпичной котельной, пристроенной к хозяйственной постройке для выращивания кур, и быстро распространился на это здание, сообщает ГСЧС.

В 05:18 пожар был локализован, а в 07:07 - полностью ликвидирован. Огонь уничтожил крышу котельной на площади 72 кв. м, твердотопливный котел, а также крышу и утеплитель хозяйственной постройки для выращивания кур на площади 400 кв. м. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти 30 000 цыплят и саму хозяйственную постройку.

Для тушения пожара было привлечено 17 спасателей и 5 единиц спецтехники.

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