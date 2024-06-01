В США уточнили, каким оружием нельзя бить по рф

США разрешили Украине бить американским оружием по рф, но это не касается дальнобойных ракет ATACMS.

Как известно, США разрешили Украине защищаться от российских атак, применяя американское оружие для поражения военных целей на территории рф. Но это не касается дальнобойных ракет ATACMS. Об этом заявил старший директор по Европе Совета нацбезопасности Майкл Карпентер, передает Укринформ.

"Это все происходит в контексте российского наступления в Харьковской области, после которого украинская сторона обратилась к нам и попросила разрешения бить по целям в рф, откуда велся огонь по украинским позициям, по украинским городам и селам", - рассказал Майкл Карпентер.

По его словам, президент США Джо Байден немедленно после получения запроса «приказал своей группе по вопросам нацбезопасности изменить указания, чтобы предотвратить такие виды контрударов».

Карпентер назвал это «прямым ответом», обеспечивающим возможность огневого противодействия через границу.

Он добавил, что это решение направлено на срыв наступления россиян и не касается ATACMS или ударов на большие расстояния.

Ранее в Офисе Президента подтвердили, что США разрешили Украине бить по рф своим оружием, однако есть ограничения.

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