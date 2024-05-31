Байден разрешил Украине бить американским оружием по рф, но с ограничениями — СМИ

Представители Белого дома заявили, что разрешение бить по рф распространяется только на «акты самообороны».

Президент США Джо Байден позволил Украине наносить удары по территории рф оружием американского производства, но с некоторыми ограничениями. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников в Белом доме.

Представители Белого дома заявили, что разрешение распространяется только на «акты самообороны», чтобы Украина могла защитить Харьков и прилегающие районы от ракетных, бомбовых и артиллерийских ударов, которые россияне наносят со своей территории.

«Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать оружие, предоставленное США, для контрвогня в Харьковской области, чтобы Украина могла дать отпор российским войскам, которые нападают на нее или готовятся к нападению. Наша политика по запрету использования ATACMS или ударов на большие расстояния внутри россии не изменилась», — цитирует NYT заявление неназванного американского чиновника.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что администрация президента Джо Байдена «адаптирует и скорректирует при необходимости» свой запрет использовать Украине американское оружие для ударов по территории россии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.