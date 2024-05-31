В Одесской области вручено подозрение должностному лицу воинской части, который допустил присвоение бухгалтером 4 миллионов гривен выплат бойцов

ГБР сообщило начальнику финансово-экономической службы о подозрении в небрежном отношении к службе.

Фото: dbr.gov.ua

Сообщено о подозрении начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области, допустившему присвоение бухгалтером части более 4 млн грн выплат бойцам. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что летом 2023 бухгалтер в течение двух месяцев указывал в документации о выплате денежного обеспечения собственный банковский счет. Его начальник не проверил данные и подписал документы о перечислении денег.

Таким образом бухгалтер незаконно получил 4,2 млн грн, предназначенных для выплат военнослужащим.

Относительно бухгалтера Национальной полицией направлен обвинительный акт в суд. Для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск.

Госбюро расследований сообщило начальнику финансово-экономической службы о подозрении в небрежном отношении к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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