Били ракетами «Нептун» и БПЛА: ВСУ подтвердили поражение нефтяных терминалов рф

Сил обороны поразили нефтетерминалы на территории Краснодарского края рф.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как известно, 31 мая в Темрюкском районе Краснодарского края рф в результате массированной атаки БПЛА вспыхнула нефтебаза.

Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по объектам рф.

Отмечается, что ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяные терминалы порта «Кавказ» в Краснодарском крае россии.

«Это произошло в начале суток 31 мая – на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины меткими ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт «Кавказ» и использовались для военной логистики агрессора», - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что поражение по нефтяных терминалах в районе порта «Кавказ» было нанесено несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса «Нептун» и БПЛА сил обороны.

«Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается», - пишут в Генштабе.

Комплексная операция была проведена в координации с другими составляющими сил обороны Украины.

«Современная» и «эффективная» российская противовоздушная оборона вновь оказалась бессильна против наших ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, используемые для логистики и поставки армии рф», - добавили в ведомстве.

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