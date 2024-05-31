Дроны атаковали нефтебазу в порту Кавказ: видео

БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае рф.

В ночь на пятницу, 31 мая, в Темрюкском районе Краснодарского края рф в результате массированной атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Об этом сообщили росСМИ.

Утверждается, что при ударе загорелись три цистерны с нефтепродуктами. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что есть пострадавшие среди работников нефтебазы.

Телеграм-каналы уточняют, что пожар начался в порту Кавказ. С этой нефтебазы поступает топливо для российских оккупантов в захваченных Крыму, Херсонской и Запорожской областях.

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