Дроны атаковали нефтебазу в порту Кавказ: видео

В ночь на пятницу, 31 мая, в Темрюкском районе Краснодарского края рф в результате массированной атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Об этом сообщили росСМИ.
Утверждается, что при ударе загорелись три цистерны с нефтепродуктами. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что есть пострадавшие среди работников нефтебазы.
Телеграм-каналы уточняют, что пожар начался в порту Кавказ. С этой нефтебазы поступает топливо для российских оккупантов в захваченных Крыму, Херсонской и Запорожской областях.
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