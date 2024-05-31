Дрони атакували нафтобазу в порту Кавказ: відео

БПЛА атакували нафтобазу в Краснодарському краї рф.

У ніч на п'ятницю, 31 травня, у Темрюкському районі Краснодарського краю рф внаслідок масованої атаки БПЛА спалахнула нафтобаза. Про це повідомили росЗМІ.

Стверджується, що при ударі спалахнули три цистерни з нафтопродуктами. Губернатор Веніамін Кондратьєв заявив, що є постраждалі серед працівників нафтобази.

Телеграм-канали уточнюють, що пожежа почалася у порту Кавказ. З цієї нафтобази надходить паливо для російських окупантів у захоплених Криму, Херсонській та Запорізькій областях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.