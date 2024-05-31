росія атакувала Київ ракетами: КМВА оприлюднила фото наслідків

У п'ятницю, 31 травня, рф атакувала Київ ракетами. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація і оприлюднила фото наслідків.
Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені.
За даними начальника КМВА Сергія Попко, в результаті ракетного удару почалась пожежа.
Пожежею пошкоджено:
приватне домоволодіння СТО;
автомийка;
6 легкових авто;
складське приміщення.
Пожежа була площею приблизно 120 метрів квадратних. Станом на 08:00 інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня.
Фото: КМВА
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