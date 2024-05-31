росія атакувала Київ ракетами: КМВА оприлюднила фото наслідків

Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені.

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У п'ятницю, 31 травня, рф атакувала Київ ракетами. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація і оприлюднила фото наслідків.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені.

За даними начальника КМВА Сергія Попко, в результаті ракетного удару почалась пожежа.

Пожежею пошкоджено:

приватне домоволодіння СТО;

автомийка;

6 легкових авто;

складське приміщення.

Пожежа була площею приблизно 120 метрів квадратних. Станом на 08:00 інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня.

Фото: КМВА

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