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Історична справа: присяжні визнали Трампа винним за 34 пунктами у фальсифікації документів

08:12, 31 травня 2024
Дональд Трамп став першим колишнім президентом США, визнаним винним у кримінальному злочині.
Історична справа: присяжні визнали Трампа винним за 34 пунктами у фальсифікації документів
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Присяжні в суді Нью-Йорка визнали колишнього президента США Дональда Трампа винним у фальсифікації ділової документації з метою приховування суми у 130 тисяч доларів, виплаченої колишній актрисі кіно для дорослих Стормі Деніелс напередодні виборів 2016 року. Про це повідомляє CNN.

Процес був історичним – Трамп став першим колишнім президентом, визнаним винним у кримінальному злочині.

Сам екс-президент США назвав судовий процес проти нього «ганьбою» та «сфальшованим процесом». Також він заявляв, що невинний.

Загалом йому висунули звинувачення за 34 пунктами. Присяжні визнали його винним за всіма епізодами.

Вирок на підставі обвинувального вердикту буде ухвалено суддею 11 липня.

Зазначається, що екс-президенту загрожує покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, штраф чи випробувальний термін. Ув'язнення не завадить йому вести передвиборчу кампанію чи стати президентом у разі перемоги.

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