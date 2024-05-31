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Историческое дело: присяжные признали Трампа виновным по 34 пунктах в фальсификации документов

08:12, 31 мая 2024
Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, признанным виновным в уголовном преступлении.
Историческое дело: присяжные признали Трампа виновным по 34 пунктах в фальсификации документов
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Присяжные в суде Нью-Йорка признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы в 130 тысяч долларов, выплаченной бывшей актрисе кино для взрослых Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года. Об этом сообщает CNN.

Процесс был историческим — Трамп стал первым бывшим президентом, признанным виновным в уголовном преступлении.

Сам экс-президент США назвал судебный процесс против него «позором» и «сфальсифицированным процессом». Также он заявлял, что невиновен.

В общей сложности ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам. Присяжные признали его виновным по всем эпизодам.

Приговор на основании обвинительного вердикта будет вынесен судьей 11 июля.

Отмечается, что экс-президенту грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы, штраф или испытательный срок. Заключение не помешает ему вести предвыборную кампанию или стать президентом в случае победы.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», в Нью-Йорке начался судебный процесс в отношении бывшего президента США Дональда Трампа по делу о возможных незаконных выплатах актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в 2016 году. Это историческое событие, поскольку Трамп стал первым экс-президентом Соединенных Штатов, который оказался перед уголовным судом.

Добавим, что суд над Дональдом Трампом по делу о секретных документах был отложен на неопределенный срок.

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