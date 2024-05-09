Суд над Дональдом Трампом у справі про секретні документи відклали на невизначений термін

Суддя призначила досудові слухання на 22 липня, але не визначила нову дату початку судового процесу.

Фото: The Sun

Суд над колишнім президентом США Дональдом Трампом у справі про поводження із секретними документами, який мав початися 20 травня у Флориді, відклали на «невизначений термін». Про це повідомляє агентство Reuters та видання CNN.

Зокрема, окружна суддя Флориди Ейлін Кеннон призначила досудові слухання на 22 липня, але не визначила нову дату початку судового процесу.

Адвокати Трампа заявили, що судовий процес у справі про документи не має починатись до президентських виборів у США, які заплановані на листопад 2024 року, однак на вимогу запропонували альтернативну дату початку розгляду справи — 12 серпня. Прокурор Джек Сміт пропонує почати процес наприкінці липня, однак точна дата ще невідома.

«Ми перебуваємо в абсолютно безпрецедентній ситуації, коли обвинувачений потенційно матиме повноваження припинити власне судове переслідування. Це аргумент для того, щоб справу передали в суд до виборів», — зазначив професор права Університету Джорджа Вашингтона Рендалл Еліасон, експерт у кримінальних справах «білих комірців».

Якщо будь-яка з федеральних справ, у яких обвинувачують Трампа, дійде до суду присяжних до виборів, це, найімовірніше, станеться за кілька тижнів до 5 листопада.

Агентство Reuters вказує, що тоді юристи Трампа можуть заявити про «втручання у вибори».

Якщо ж Дональд Трамп переможе на виборах, жодна з порушених проти нього федеральних справ може ніколи не дійти до суду присяжних. Як президент він може наказати Міністерству юстиції зняти федеральні звинувачення або попросити про помилування.

Справа про секретні документи — це одна з чотирьох кримінальних справ, порушених щодо Дональда Трампа.

Як відомо, 2023 року в червні Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт проти Трампа у справі про неналежне поводження з секретними документами. Американські органи вважають, що експрезидент зберігав у своїй резиденції Мар-а-Лаго на території штату Флорида секретні відомості, які могли нашкодити, зокрема, національній безпеці та міжнародним відносинам держави. Як зазначається в обвинуваченні, документи містили дані про військовий потенціал США та інших країн, американські ядерні програми, потенційні вразливості Штатів і союзників у разі атаки на них, плани можливих ударів у відповідь в разі нападу.

Раніше ми писали, що суддя пригрозив Трампу в'язницею за порушення заборони коментувати фігурантів справи.

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