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Виготовив дублікат ключа та 5 разів проник у квартиру: суд призначив покарання чоловіку за пограбування колишньої роботодавиці

19:27, 9 травня 2024
Жінка помічала, що пропадають речі та гроші, після чого вирішила встановити камеру, яка допомогла ідентифікувати злодія.
Виготовив дублікат ключа та 5 разів проник у квартиру: суд призначив покарання чоловіку за пограбування колишньої роботодавиці
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Полонський районний суд Хмельницької області визнав 53-річного жителя Житомирської області винним у крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання – 5 років позбавлення волі зі звільненням від його відбування з випробуванням на 3 роки іспитового строку. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

За вироком, житель Житомирщини виготовив дублікат ключа від вхідних дверей до квартири мешканки селища Понінка Шепетівського району, коли робив там ремонт. Уперше скористався ним з метою крадіжки 25 лютого 2023 року: переконавшись, що удома нікого немає, відімкнув двері та виніс з квартири 180 000 гривень.

Відтак заходив до помешкання колишньої роботодавиці ще 5 разів протягом року. Загальна сума викраденого (майна і грошей) склала 245 627 гривень.  

Установити підозрюваного у крадіжках вдалося завдяки камері відеоспостереження у квартирі потерпілої. За її словами, ідея з камерою виникла після того, як вони з чоловіком помічали, що зникає майно, проте не могли зрозуміти, яким чином. Після чергової крадіжки на відео вона упізнала чоловіка, котрий у 2021 році робив ремонт у їхній квартирі.

Під час розгляду справи у Полонському районному суді той свою вину у вчиненні крадіжок визнав повністю. Потерпіла запевнила, що не має до нього претензій, позаяк він повернув викрадене.

Щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень та добровільне відшкодування завданого збитку суд врахував, як обставини, що пом’якшують покарання обвинуваченому. Таких, що обтяжують покарання, – не встановив.

«Оцінюючи наведені обставини, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного, його позитивну характеристику, думку потерпілої, яка просила суворо не карати обвинуваченого, суд вважає за можливе виправлення обвинуваченого без ізоляції його від суспільства та йому слід призначити покарання у виді позбавлення волі з застосуванням іспитового строку», – йдеться у вироку суду.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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