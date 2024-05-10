У МОЗ пояснили, чи має пацієнт отримувати доступні ліки за е-рецептом виключно особисто

У разі необхідності ліки пацієнту за е-рецептом можуть отримати рідні — МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що необхідність особистої присутності пацієнта в аптеці при отриманні ліків чи медичних виробів за програмою реімбурсації за електронним рецептом – це міф.

У разі необхідності ліки пацієнту за е-рецептом можуть отримати рідні.

«Тож в аптеку не обов’язково вирушати особисто. Лише повідомте або пришліть номер вашого е-рецепту рідним, які можуть завітати до аптеки», - заявили у МОЗ.

В аптеці потрібно повідомити фармацевту 16-значний номер електронного рецепта. А далі обрати із запропонованих фармацевтом торговельних найменувань лікарських засобів саме той, який потрібний.

«Тож попередьте тих, хто отримуватиме для вас ліки чи медвироби, які саме препарати потрібні, в якій кількості, якого саме виробника», - зазначили у відомстві.

Якщо в аптеці відсутнє необхідне торговельне найменування лікарського засобу, можна замовити потрібний препарат та прийти до цієї ж аптеки через декілька днів. Або звернутися до будь-якої іншої аптеки, яка відпускає «Доступні ліки».

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