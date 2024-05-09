На Львівщині 82-річний дідусь наїхав на 81-річну бабусю

У Золочеві пенсіонер скоїв наїзд на літню жінку, в результаті якої потерпілу доставили до лікарні.

Джерело фото: поліція Львівської області

У місті Золочів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій пенсіонер скоїв наїзд на літню жінку. Правоохоронці вже займаються розслідуванням цього інциденту. Про це повідомила поліція Львівської області.

Інцидент трапився 8 травня о 19:20 на вулиці Львівській у райцентрі Золочева. За попередніми даними поліції, водій автомобіля "Рено Кенго", 82-річний місцевий мешканець, здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу у межах пішохідного переходу. Жінка, також мешканка Золочева, молодша за водія на рік, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). За цим статтею може бути передбачене обмеження волі на строк до трьох років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на той же термін.

Наразі поліція активно з'ясовує всі обставини події, а також встановлює можливі причини та обставини цього нещасного випадку.

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