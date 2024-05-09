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Володимир Зеленський: Між рішенням про постачання Україні зброї та її появою на фронті відстань вимірюється вже не в кілометрах, а в тижнях і місяцях

16:11, 9 травня 2024
За словами Президента, поставки зброї здійснюються не в тих обсягах, які були проголосовані в Конгресі США.
Володимир Зеленський: Між рішенням про постачання Україні зброї та її появою на фронті відстань вимірюється вже не в кілометрах, а в тижнях і місяцях
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Час від моменту ухвалення партнерами рішення про надання Україні зброї і до її реального потрапляння на фронт обчислюється вже не в кілометрах, а, на жаль, у тижнях і навіть місяцях. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з головою Європарламенту Робертою Мецолою, яка прибула до Києва.

За словами Президента, ситуація на фронті складна вже не перший день, при цьому військова ініціатива зараз у армії окупантів.

Перехопити цю ініціативу можна тільки за умови збільшення постачань зброї українським захисникам.

«Ми з цим живемо і боремося, зміцнюємося, домовляємося, максимально чинимо тиск на партнерів, щоб збільшувалися постачання зброї... Ми розуміємо назви, розуміємо кількість усього, що нам потрібно, розуміємо кількість бригад, розуміємо, яку кількість нам потрібно вивести для того, щоб люди відпочили, як мінімум. Ідуть ротації, є план цих ротацій. Слава Богу - це все є», - зазначив Глава держави.

Водночас, за його словами, крім «цих сильних бригад, які виводяться з лінії фронту, мають заходити нові укомплектовані бригади, не просто хлопці сильні, а хлопці не з голими руками».

«І тому (є відстань — ред.) між цією допомогою від пункту «А» - голосування в Конгресі або європейської підтримки, і ми всім їм вдячні, до пункту «Б» - України та фронту. Так от, вона вже не в кілометрах, вона на сьогодні - в тижнях і в місяцях. На жаль. І ми це фіксуємо. Так, є поставки, але це не ті обсяги, які були проголосовані», - наголосив Президент.

Зеленський наголосив: як тільки ці поставки надійдуть «ми зупинимо їхню ініціативу на сході держави».

Однак в умовах відсутності обіцяної партнерами зброї, за словами Глави держави, «вони (окупанти – ред.) збільшили свої війська на півночі, на сході нашої держави... Головне, що ми знаємо, ми бачимо цю кількість».

«І ми, і наші партнери живемо в цих реаліях. Ми працюємо швидко, ділимося інформацією розвідки та приділяємо увагу зміцненню наших кордонів і рубежів. Тому тільки посилення нашої армії на полі бою дасть нам змогу взяти перевагу. Треба, щоб усе (зброя - ред.) надходило швидше», - сказав Президент.

Також, за словами Глави держави, можливість протистояти ворогу дасть і збільшення власного виробництва артилерії та дронів.

Раніше віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна не має плану «Б», якщо США припинять надавати військову допомогу.

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