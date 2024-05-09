Владимир Зеленский: Между решением о снабжении Украины оружия и его появлением на фронте расстояние измеряется уже не в километрах, а в неделях и месяцах

По словам Президента, поставки оружия производятся не в тех объемах, которые были проголосованы в Конгрессе США.

Время от момента принятия партнерами решения о предоставлении Украине оружия и до реального попадания на фронт исчисляется уже не в километрах, а, к сожалению, в неделях и даже месяцах. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Мецолой, прибывшей в Киев.

По словам президента, ситуация на фронте сложна уже не первый день, при этом военная инициатива сейчас в армии оккупантов.

Перехватить эту инициативу можно только при увеличении поставок оружия украинским защитникам.

Мы с этим живем и боремся, укрепляемся, договариваемся, максимально оказываем давление на партнеров, чтобы увеличивались поставки оружия... Мы понимаем названия, понимаем количество всего, что нам нужно, понимаем количество бригад, понимаем, какое количество нам нужно вывести для того, чтобы люди отдохнули, как минимум. Идут ротации, есть план этих ротаций. Слава Богу – это все есть», - отметил Глава государства.

В то же время, по его словам, кроме «этих сильных бригад, которые выводятся с линии фронта, должны заходить новые укомплектованные бригады, не просто сильные ребята, а ребята не с голыми руками».

«И потому (есть расстояние — ред.) между этой помощью от пункта «А» – голосование в Конгрессе или европейской поддержки, и мы всем им благодарны, в пункт «Б» – Украину и фронт. Так вот, она уже не в километрах, она сегодня - в неделях и в месяцах. К несчастью. И мы фиксируем это. Да, есть поставки, но это не те объемы, которые были проголосованы», - подчеркнул Президент.

Зеленский подчеркнул: как только эти поставки поступят «мы остановим их инициативу на востоке государства».

Однако в условиях отсутствия обещанного партнерами оружия, по словам Главы государства, «они (оккупанты – ред.) увеличили свои войска на севере, на востоке нашего государства... Главное, что мы знаем, мы видим это количество».

«И мы и наши партнеры живем в этих реалиях. Мы работаем быстро, делимся информацией разведки и уделяем внимание укреплению границ и рубежей. Поэтому только усиление нашей армии на поле боя позволит нам принять преимущество. Надо, чтобы все (оружие – ред.) поступало быстрее», - сказал Президент.

Также, по словам Главы государства, возможность противостоять врагу даст и увеличение собственного производства артиллерии и дронов.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что у Украины нет плана «Б», если США прекратят оказывать военную помощь.

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