Как подать заявление на перерасчет пенсии через веб-портал ПФУ: разъяснение

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как подать заявление на перерасчет пенсии через вебпортал ПФУ.
Перерасчет пенсий – это процесс пересмотра размера пенсионных выплат с целью их корректировки в зависимости от различных факторов. Этот процесс может быть произведен автоматически или по заявлению пенсионера.
Подать электронное заявление о перерасчете пенсии можно лично через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Подавать заявление на индивидуальный перерасчет пенсии необходимо в случаях:
- поступления на работу, увольнения с работы;
- регистрации или снятия с учета как физического лица – предпринимателя;
- приобретение изменения или прекращение особого статуса;
- изменения места жительства (регистрации);
- выезда на постоянное место жительства за границу;
- возобновление выплаты пенсии;
- предоставление пенсионерам документов о стаже или заработке, которые не были учтены при исчислении пенсии;
- установление надбавок, повышений, доплат и т.п.;
- потери кормильца;
- если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжило работать, приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа, после назначения (предварительного перерасчета) прошло не менее двух лет.
- заявление;
- паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;
- трудовая книжка или другие документы, подтверждающие трудовую деятельность/страховой стаж до 1 января 2004 г., в том числе, например, военный билет или сведения о рождении детей;
- другие документы о стаже (при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней).
В течение 10 дней территориальный орган Пенсионного фонда Украины, в который обращался пенсионер, должен принять решение о перерасчете пенсии.
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