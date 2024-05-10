Как подать заявление на перерасчет пенсии через веб-портал ПФУ: разъяснение

В ПФ отметили, что подавать заявление на индивидуальный перерасчет пенсии необходимо в ряде случаев.

Фото: gsminfo.com.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как подать заявление на перерасчет пенсии через вебпортал ПФУ.

Перерасчет пенсий – это процесс пересмотра размера пенсионных выплат с целью их корректировки в зависимости от различных факторов. Этот процесс может быть произведен автоматически или по заявлению пенсионера.

Подать электронное заявление о перерасчете пенсии можно лично через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Подавать заявление на индивидуальный перерасчет пенсии необходимо в случаях:

- поступления на работу, увольнения с работы;

- регистрации или снятия с учета как физического лица – предпринимателя;

- приобретение изменения или прекращение особого статуса;

- изменения места жительства (регистрации);

- выезда на постоянное место жительства за границу;

- возобновление выплаты пенсии;

- предоставление пенсионерам документов о стаже или заработке, которые не были учтены при исчислении пенсии;

- установление надбавок, повышений, доплат и т.п.;

- потери кормильца;

- если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжило работать, приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа, после назначения (предварительного перерасчета) прошло не менее двух лет.

Необходимые документы для перерасчета пенсии:

- заявление;

- паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;

- трудовая книжка или другие документы, подтверждающие трудовую деятельность/страховой стаж до 1 января 2004 г., в том числе, например, военный билет или сведения о рождении детей;

- другие документы о стаже (при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней).

В течение 10 дней территориальный орган Пенсионного фонда Украины, в который обращался пенсионер, должен принять решение о перерасчете пенсии.

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