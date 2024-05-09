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Как «купить» страховой стаж для выхода на пенсию в возрасте 60 лет: пошаговая инструкция

22:36, 9 мая 2024
Украинцы могут «купить» страховой стаж онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Как «купить» страховой стаж для выхода на пенсию в возрасте 60 лет: пошаговая инструкция
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Украинцы имеют возможность "покупки" страхового стажа для выхода на пенсию в возрасте 60 лет или для получения высшей пенсии. Об этом информирует пресс-служба правительства.

Согласно предоставленной информации, первым шагом для получения этой возможности является заключение договора с Пенсионным фондом Украины (ПФУ). Это можно сделать онлайн через веб-портал электронных услуг фонда. Затем нужно выполнить следующие действия:

- Войти в личный кабинет Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи, Дія.подписи или системы GOV.ID.

- Выбрать раздел "Коммуникация с ПФУ" и нажать "Договор на добровольное участие".

- Внести персональные данные лица, в пользу которого планируется делать взносы (ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения).

- Подтвердить внесенные данные и дать согласие на их обработку.

- Подписать договор с помощью квалифицированной электронной подписи и оплатить взносы.

Делать взносы могут как за себя, так и за другое лицо, если оно не является пенсионером. Чтобы засчитать полный месяц страхового стажа лицу, которое не работает, необходимо уплатить как минимум минимальный страховой взнос. Расчет этого взноса выполняется по формуле: минимальная заработная плата х 22%. С 1 апреля 2024 года минимальный страховой взнос составляет 1760 гривен. Суммы уплаченных страховых взносов зачисляются за месяц, в котором средства поступили на счет Пенсионного фонда Украины.

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