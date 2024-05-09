На Волыни женщина облила своего мужа с инвалидностью легковоспламеняющимся веществом и подожгла

От полученных ожогов 57-летний мужчина погиб на месте.

В Луцком районе правоохранители расследуют убийство мужчины, которое произошло вчера вечером, 8 мая, в одном из сел Цуманской общины. 54-летняя местная жительница, по предварительным данным, облила своего 57-летнего мужчину, который имел инвалидность, легковоспламеняющимся веществом и подожгла его. Мужчина получил тяжелые ожоги, от которых погиб на месте происшествия. Об этом сообщила полиция Волынской области.

Злоумышленница была задержана согласно процедуре, предусмотренной статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители уже зарегистрировали уголовное производство по статье 115, которая означает убийство с особой жестокостью. Сейчас следователи работают над установлением всех деталей и мотивов этого преступления.

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