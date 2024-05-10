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В Черкасской области будут судить мужчину, которого лишили права управлять авто, но он снова сел за руль

19:20, 10 мая 2024
Перед судом предстал мужчина, который управлял транспортным средством без водительского удостоверения
В Черкасской области будут судить мужчину, которого лишили права управлять авто, но он снова сел за руль
Фото: progroshi.news
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В Черкасской области направили в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего жителя Христиновской городской территориальной общины по факту умышленного неисполнения постановления суда, вступившего в законную силу. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

По версии следствия, за нетрезвое вождение, суд три раза лишал мужчины права управлять транспортным средством. Несмотря на это, он продолжал ездить на автомобиле без водительского удостоверения, пока не был остановлен сотрудниками полиции.

Досудебное расследование проводят следователи Уманского РУП ГУНП в Черкасской области.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области будут судить водителя, который предлагал взятку полицейским.

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