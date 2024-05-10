На Черкащині судитимуть чоловіка, якого позбавили права керувати авто, але він знову сів за кермо

Перед судом постав чоловік, який керував транспортним засобом без посвідчення водія.

Фото: progroshi.news

На Черкащині скерували до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного жителя Христинівської міської територіальної громади за фактом умисного невиконання постанови суду, що набрала законної сили. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

За версією слідства, за нетверезе водіння, суд три рази позбавляв чоловіка права керувати транспортним засобом. Не дивлячись на це, він продовжував їздити автомобілем без посвідчення водія, поки не був зупинений працівниками поліції.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

Раніше ми писали, що на Черкащині судитимуть водія, який пропонував хабар поліцейським.

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