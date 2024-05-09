Харків’янам збільшили розмір пільг та субсидій в неопалювальний сезон

Уряд збільшив пільги на електроенергію для харків’ян.

Уряд України збільшив розмір пільг і субсидій протягом неопалювального сезону для мешканців Харківської області. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

У зв’язку зі специфічною ситуацією, викликаною цілеспрямованими атаками на енергетичні об'єкти, жителі Харківщини стикаються з перебоями у постачанні електроенергії. Це особливо актуально для мешканців населених пунктів, які перебувають у повній знеструмленості. Уряд вирішив підтримати ці групи населення та збільшити пільги та субсидії на електроенергію для мешканців Харкова та області протягом поточного неопалювального сезону, який триватиме з травня по вересень.

Вартість електроенергії, що надається централізовано, становить 2,64 грн за кВт, в той час як вартість енергії, виробленої на дизельному пальному, перевищує цю цифру у п'ять разів, складаючи 13,5 грн за кВт. Отже, завдяки новому рішенню, середній розмір субсидії для мешканців Харкова зросте з 106 до 530 грн на місяць, а пільги - з 74 до 370 гривень

Щоб забезпечити мешканців необхідними пільгами, перерахунок субсидій буде здійснено автоматично Пенсійним фондом, тому звертатися за перерахунком окремо не потрібно.

За даними Мінсоцполітики, у Харківській області понад 35,7 тис. одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, яким буде надано підвищені пільги та субсидії на електроенергію.

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