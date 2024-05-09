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Харьковчанам увеличили размер льгот и субсидий в неотапливаемый сезон

22:00, 9 мая 2024
Правительство увеличило льготы на электроэнергию для харьковчан.
Харьковчанам увеличили размер льгот и субсидий в неотапливаемый сезон
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Правительство Украины увеличило размер льгот и субсидий в течение неотапливаемого сезона для жителей Харьковской области. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

В связи со специфической ситуацией, вызванной целенаправленными атаками на энергетические объекты, жители Харьковщины сталкиваются с перебоями в поставках электроэнергии. Это особенно актуально для жителей населенных пунктов, которые находятся в полной обесточенности. Правительство решило поддержать эти группы населения и увеличить льготы и субсидии на электроэнергию для жителей Харькова и области в течение текущего неотапливаемого сезона, который продлится с мая по сентябрь.

Стоимость электроэнергии, предоставляемой централизованно, составляет 2,64 грн за кВт, в то время как стоимость энергии, произведенной на дизельном топливе, превышает эту цифру в пять раз, составляя 13,5 грн за кВт. Таким образом, благодаря новому решению, средний размер субсидии для жителей Харькова возрастет со 106 до 530 грн в месяц, а льготы - с 74 до 370 гривен

Чтобы обеспечить жителей необходимыми льготами, перерасчет субсидий будет осуществлен автоматически Пенсионным фондом, поэтому обращаться за перерасчетом отдельно не нужно.

По данным Минсоцполитики, в Харьковской области более 35,7 тыс. получателей жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, которым будут предоставлены повышенные льготы и субсидии на электроэнергию.

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