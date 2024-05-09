ВАКС оставил экс-председателя ГФС Насирова под стражей, но уменьшил залог

Роману Насирову на 60 дней продлили срок содержания под стражей.

В четверг, 9 мая, Высший антикоррупционный суд продлил до 7 июля срок содержания под стражей экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, но снизил ему залог, передает «Слово и дело».

«Ходатайство защитников об изменении меры пресечения удовлетворить частично. Ходатайство прокурора САП о продлении срока содержания под стражей Насирова удовлетворить частично. Продлить обвиняемому Насирову Роману Михайловичу срок содержания под стражей на 60 дней, то есть до 7 июля 2024 года», – объявил решение председатель судья Маркиян Галабала.

Кроме того, Насирову определили альтернативу в виде залога в размере 55 млн грн (было 65 млн грн).

Всего Насиров находится под стражей уже полтора года. В октябре 2022 года он был заключен под стражу с залогом в 523 млн грн. С тех пор мера пресечения неоднократно продолжалась, но залог уменьшили уже почти в десять раз.

Напомним, действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его советника – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины. В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2015 – 2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере свыше 3,2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Роман Насиров остается в СИЗО еще на два месяца.

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