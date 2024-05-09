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ВАКС залишив ексголову ДФС Насірова під вартою, але зменшив заставу

15:34, 9 травня 2024
Роману Насірову на 60 днів продовжили строк тримання під вартою.
ВАКС залишив ексголову ДФС Насірова під вартою, але зменшив заставу
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У четвер, 9 травня, Вищий антикорупційний суд продовжив до 7 липня строк тримання під вартою ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова, але зменшив йому заставу, передає «Слово і діло».

 «Клопотання захисників про зміну запобіжного заходу задовольнити частково. Клопотання прокурора САП про продовження строку тримання під вартою Насірова задовольнити частково. Продовжити обвинуваченому Насірову Роману Михайловичу строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 7 липня 2024 року», – оголосив рішення головуючий суддя Маркіян Галабала.

Крім того, Насірову визначили альтернативу у вигляді застави розміром 55 млн грн (було 65 млн грн).

Загалом, Насіров перебуває під вартою вже півтора року. В жовтні 2022 року його взяли під варту із заставою у 523 млн грн. З того часу запобіжний захід неодноразово продовжувався, але заставу зменшили уже майже вдесятеро.

Нагадаємо, дії колишнього очільника ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України. У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 – 2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн. 

Раніше ми писали, що Роман Насіров залишається в СІЗО ще на два місяці.

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