Як реагувати на протиправні дії ТЦК: адвокатам готують рекомендації

НААУ готує рекомендації для захисту професійних прав адвокатів, зокрема на випадки затримання та утиску під час надання юридичної допомоги.

Джерело фото: Генштаб ЗСУ

Національна асоціація адвокатів України готує методичні рекомендації для адвокатів щодо захисту їхніх професійних прав у випадках посягань з боку представників державних органів, зокрема територіальних центрів комплектування (ТЦК), під час надання правової допомоги клієнтам. Про це повідомили у НААУ.

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова підписала розпорядження про утворення робочої групи з членів Ради адвокатів України, яка вивчить наявні матеріали, проаналізує законодавство та розробить відповідний алгоритм. Також голова НААУ звернулася до голів рад адвокатів регіонів з проханням розглянути це питання на засіданнях рад та подати відповідні пропозиції.

Адвокати наголошують на фактах посягань на їхні професійні права, зокрема на випадки затримання та утиску під час надання юридичної допомоги. За останнім часом такі випадки мали місце в різних регіонах України. У зв'язку з цим НААУ розробила та направила проект закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за перешкоджання праву особи на захист".

Методичні рекомендації для адвокатів будуть містити поради щодо фіксації технічними засобами відеозапису порушень їхніх прав та дій для подальшого захисту, такі як повідомлення на гарячі лінії, підготовка заяв до правоохоронних органів та контроль з боку органів адвокатського самоврядування.

Порушення прав адвокатів під час виконання ними своїх обов'язків не може бути виправдане жодними обставинами. Конституція надає кожному право на професійну правову допомогу і визнає незалежність інституту адвокатури.

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